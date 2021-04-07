Киев, 7 апреля, 2021, 04:11 — ИА Регнум. Украина будет открывать огонь в Донбассе в случае, если ее войскам будет грозить опасность или они будут атакованы. Об этом в интервью газете Liberation 6 апреля заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздух

Чиновник утверждает, что Киев якобы не желает эскалации конфликта и нацелен на переговоры, а также на политическое решение ситуации.

«Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы», — сказал глава МИД.

Кроме того, по словам Кулебы, всеобъемлющий режим прекращения огня, вступивший в силу 27 июля 2020 года, несколько месяцев устраивал власти Украины, но затем ситуация изменилась.

«До декабря он работал хорошо, но потом в Москве что-то изменилось. Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление, если это не обычные военные ротации. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Дмитрий Кулеба заявил, что Украина надеется на «более активное и безотлагательное» участие США в процессе «деоккупации» Донбасса и Крыма. 4 апреля житель села Николаева в Луганской Народной Республике получил ранения, подорвавшись на взрывном устройстве, которое было сброшено украинскими боевиками с беспилотного летательного аппарата.