Анадырь, , 04:08 — REGNUM Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки на Чукотку провёл в Анадыре совещание о ходе реализации инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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«На Чукотке будет реализован крупнейший проект: 570 млрд частных инвестиций, один трлн рублей поступлений в бюджет за время реализации проекта, создание около трёх тыс. рабочих мест. Это проект, который фактически преобразует экономику Чукотки, делая её самодостаточной. Необходимо разобраться, что должны сделать инвесторы, что должны сделать федеральные органы исполнительной власти, руководство субъекта, чтобы проект состоялся в назначенные сроки», — сказал Юрий Трутнев.

Масштабный инвестпроект реализуют на территории опережающего развития «Чукотка». Соглашение о предоставлении компании-инвестору статуса резидента ТОР подписали министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и председатель совета директоров ООО «ГДК Баимская» (входит в Группу КАЗ Минералз) Олег Новачук.

Отмечается, что Баимское месторождение меди является одним из крупнейших неосвоенных месторождений в мире. При этом содержание меди в залегающей здесь руде достаточно низкое, всего около 0,43%. Долгое время не существовало технологий для разработки подобных руд. Сегодня такие технологии есть. Они позволяют максимально минимизировать влияние, оказываемое на окружающую среду при разработке руды и хранении «хвостов».

Наряду с налоговыми льготами для резидентов ТОР, инвестор сможет воспользоваться понижающим коэффициентом по налогу на добычу полезных ископаемых в течение десяти лет.

Новый комбинат планируют запустить к 2027 году, а в 2028 году он должен выйти на проектную мощность. ГОК будет производить медный и молибденовый концентраты, содержащие, медь, золото и серебро в первом случае, и молибден — во втором.

Проект по строительству «Баимского ГОКа» для освоения месторождений Баимской рудной зоны включён в стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2025 года и стратегию социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года.

«Освоение Баимской площади — важнейший этап в реализации стратегии социально-экономического развития Чукотского автономного округа. Этот проект создаст тысячи новых рабочих мест, улучшит инфраструктуру округа, а налоговые поступления позволят расширить социальную поддержку жителей Чукотки», — добавил губернатор Роман Копин.

На данный момент в ТОР «Чукотка» действуют 54 проекта, реализуемые 52 резидентами, с общим объёмом инвестиций 36,6 млрд рублей, запланировано создание более 3,7 тыс. рабочих мест. Уже реализовано 22 проекта, в экономику региона вложено 8,5 млрд рублей, создано 1285 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев оценил газификацию Анадырской тепловой электростанции — самой крупной на Чукотке.