Москва, 7 апреля, 2021, 03:54 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил требование банка «Траст» и взял под арест денежные средства и иное имущество четырех ответчиков по иску о взыскании убытков, причиненных самарскому «Автовазбанку». Под арестом оказались активы бывших бенефициаров «Промсвязьбанка» Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также бывшего совладельца самарского банка Николая Тарана и его экс-президента Олега Вдовина. Под обеспечительные меры попало имущество в пределах суммы иска — 113,06 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Виктор Дюбрей. Бочки денег. 1897

«Траст» представляет интересы «Автовазбанка», так как тот влился в его структуры. В иске отмечалось, что с 2015 года в «Автовазбанке» осуществлялась процедура санации и кредитно-финансовой организации Банком России была выделена финансовая помощь в форме депозитов на сумму 352,5 млрд рублей и средств на докапитализацию банка в размере 349 999 999 рублей.

Истец в суде заявил, что «лицами, ранее контролировавшими «Автовазбанк», предприняты действия по отчуждению имеющегося у них имущества».

В рамках обеспечительных мер суд наложил арест на денежные средства и активы фигурантов в пределах суммы иска, составляющей 113,06 млрд рублей. Ответчикам оставлено по 80% заработной платы.

По основному спору заседание назначено на 20 мая 2021 года.

Отметим, по другому иску, поданному «Промсвязьбанком» несколько лет назад, активы Ананьевых уже были арестованы. Под арест попали и личные самолёты, и иное имущество. Сумма претензий по тому спору также астрономическая — более 282 млрд рублей. Фигуранты иска о взыскании убытков ранее пытались снять обеспечительные меры, но неудачно.

Братья Ананьевы проходят фигурантами уголовного дела о выводе средств из «Промсвязьбанка». Следователи заявляют о выводе как минимум 87 млрд рублей. Дмитрий и Алексей Ананьевы по решению суда заочно арестованы и числятся в розыске.