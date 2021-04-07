Токио, , 03:48 — REGNUM Правительство Японии готовит визит премьер-министра страны Ёсихиды Суги в Индию и на Филиппины, передает телеканал NHK со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, с визитом в эти страны глава японского правительства отправится в конце апреля. Он обсудит с зарубежными коллегами растущую военную и экономическую мощь Китая, а также поделится с ними озабоченностью по этому вопросу. В частности, утверждают источники, Филиппины и Индия также заинтересованы в сдерживании Пекина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга привился против коронавирусной инфекции. Он прошел вакцинацию перед визитом в США, где 16 апреля он встретится с американским президентом Джо Байденом.

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