Магадан, , 03:45 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин обсудили вопросы развития строительного комплекса региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В 2020 году в Магаданской области введено девять тысяч кв. метров жилья. Достигнутый показатель превышает целевой индекс, который был определен для Колымы нацпроектом в сфере жилищного строительства.

Отмечается, что Магаданская область в числе первых на Дальнем Востоке заключила контракты по благоустройству общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2021 году на эти цели предусмотрено 37 млн рублей. Благоустроят 11 объектов.

Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы благоустройства берега бухты Нагаева в Магадане, строительства второй очереди парка Маяк и объединения объектов в единую композицию.

Как сообщало ИА REGNUM, даже в кризисный 2020 год строительный сектор России достиг показателей, превышающих уровни 2019 года. Об этом 6 апреля заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе встречи с депутатами комитета Госдумы по собственности в рамках подготовки к отчету правительства.