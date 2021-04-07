Пекин, , 03:45 — REGNUM Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая сообщили о раскрытии сепаратистской преступной группы, действовавшей в сфере образования, сообщает 6 апреля агентство Синьхуа.

Лидером группы был, бывший директор департамента образования Синьцзяна и бывший руководитель ведущей группы региона по реформе учебных программ базового образования Саттар Савут.

Он продавил включение пропаганды этнического сепаратизма, насилия, терроризма и религиозного экстремизма в учебники на языках нацменьшинств. По этим книгам детей учили в течение 13 лет. Все это имело серьезные последствия, заявил на пресс-конференции вице-председатель высшего народного суда Синьцзянского региона Ван Лантао.

Саттар Савут был приговорен к смертной казни с отсрочкой на два года после того, как был признан виновным в поддержке сепаратизма, получении взяток и ряде других преступлений. Саттар Савут, родившийся в ноябре 1947 года в синьцзянском уезде Токсун, признал себя виновным в преступлениях и не подал апелляции на пересмотр приговора.

Саттар Савут с 2002 года посредством составления и издания учебников по этническим языкам для начальных и средних школ, в целях страну. Он собрал целую преступную группировку сепаратистски-настроенных единомышленников для составления учебников, установил суд.

Также было установлено, Саттар Савут решительно требовал включать в учебники материалы, проповедующие этнический сепаратизм, насилие, терроризм и религиозный экстремизм в целях развала страны.

Следствие также установило, что в изданиях учебников 2003 и 2009 годов 84 текста проповедовали этнический сепаратизм, насилие, терроризм и религиозный экстремизм.

Под влиянием учебников несколько человек (уже осужденных) участвовали в терактах в Урумчи 5 июля 2009 года и 30 апреля 2014 года соответственно или стали ключевыми членами сепаратистской группировки, возглавляемой бывшим преподавателем колледжа Ильхамом Тохти, установил суд.

Саттар Савут также воспользовался своим правительственным постом, чтобы получить взятки на сумму 15,05 млн юаней (около $2,3 млн), говорится в приговоре суда.