Урумчи, Китай, , 03:36 — REGNUM Судебные органы Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая раскрыли преступления, совершенные бывшим правительственным чиновником Ширзатом Бавудуном, вступившим в сговор с террористической организацией и осуществлявшим сепаратистскую деятельность под прикрытием служебной деятельности, сообщает 6 апреля агентство Синьхуа.

Ширзат Бавудун, родившийся в 1966 году в уезде Лоп округа Хотан в Синьцзяне, являлся бывшим главой бюро общественной безопасности уезда Карагаш округа Хотан и бывшим главой Синьцзянского регионального департамента юстиции, заявил вице-председатель Высшего народного суда Синьцзяна Ван Лантао, во время пресс-конференции 6 апреля.

Суд установил, что Ширзат Бавудун вступил в сговор с Исламским движением Восточного Туркестана (ИДВТ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), террористической группировкой, внесенной в список ООН, предлагал помощь сепаратистам и религиозным экстремистам и сотрудничал с зарубежными сепаратистскими силами.

В мае 2003 года, будучи главой бюро общественной безопасности Карагаша, он встретился с ключевым членом исламистского движения Тахиром Аббасом, который вернулся в Карагаш из-за границы, замышляя добиться «национальную независимость» Синьцзяна. Ширзат Бавудун пообещал при встрече, что сделает все возможное, чтобы ему помочь.

Ширзат Бавудун также подстрекал других присоединиться к ИДВТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и предоставил сепаратистам 1,2 млн юаней (около $183 230), а также имущество. Он также осуществлял незаконную религиозную деятельность на свадьбе своей дочери. Более того, он получил взяток на общую сумму 11,12 млн юаней. Ширзат Бавудун был осужден за «раскол страны».

Он также совершал такие преступления, включая переход в стан врага, незаконное предоставление информации иностранным силам, участие в террористической группе и пособничество террористической деятельности. Он прибегал к экстремизму для подрыва правопорядка, собирал толпы людей, чтобы нарушить общественный порядок, брал взятки и злоупотреблял своей властью, говорится в приговоре суда.

Ширзат Бавудун был приговорен к смертной казни с отсрочкой на два года, пожизненно лишен политических прав и всего личного имущества.