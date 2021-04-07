Токио, 7 апреля, 2021, 04:38 — ИА Регнум. Правительство Японии решило пересмотреть план переоснащения новыми американскими крылатыми и противокорабельными ракетами JASSM и LRASM стоящих на вооружении японских ВВС истребителей F-15. Об этом 7 апреля сообщает газета Asahi.

U.S. Air Force F-15

Отмечается, что глава японского оборонного ведомства Нобуо Киси распорядился радикально переработать существующий план модернизации F-15 в связи с тем, что в ходе переговоров с американской стороной затраты на его реализацию оказались почти в пять раз выше изначально ожидаемых 21,3 млрд иен ($204 млн). Также с 2021 на 2027 год было перенесено выделение средств на эти цели.

Напомним, что правительство Японии намеревалось оснастить 20 истребителей F-15 ВВС Японии новыми крылатыми ракетами JASSM и LRASM (США) с радиусом поражения до 900 километров, что позволит эффективнее применять их при защите отдалённых островов.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония перебросит истребители пятого поколения F-35 в южные районы страны для «оперативного реагирования на китайскую угрозу островам Сенкаку». В настоящее время на острове Кюсю — самом южном из крупнейших японских островов — дислоцированы самолёты F-15 японских ВВС.