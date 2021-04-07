София, , 03:30 — REGNUM Планы украинских властей начать войну с Россией подвергли критике читатели болгарской газеты «Факты», которая выпустила статью по поводу учений НАТО Defender Europe 2021 на Украине.

Один из них предупредил, что западные страны не помогут Киеву в случае конфликта.

«Украинцам не стоит рассчитывать на то, что войска европейских стран высадятся на Украине», — полагает он.

Читатель с именем «Редови Гражданин» написал, что Украину попытаются использовать и, если она развяжет войну, ее ждет крах.

«Ковбои хотят устроить конфронтацию с Россией, но непрямую, поэтому используют Киев. А Киев не хочет понимать, что в случае военного конфликта его размажут», — считает пользователь.

Другой читатель с ником «ТО92» напомнил, что на Россию много раз пытались напасть, но все это заканчивалось одинаково.

«Несколько десятилетий натовцы пытаются завладеть природными богатствами России, как в свое время пытался один небезызвестный француз, а затем один небезызвестный немец. Сейчас будет тот же результат — будут биться с Россией до последнего украинца», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что его страна вместе с НАТО в рамках учений Defender Europe 2021 будет отрабатывать «войну с Россией». 6 апреля вооруженные силы Украины (ВСУ) объявили о подготовке к военным сборам на приграничных с Крымом территориях на юге страны.

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