Иркутск, 7 апреля, 2021, 03:29 — ИА Регнум. Иркутский арбитраж в банкротном деле Андрея Левченко — сына бывшего губернатора региона Сергея Левченко перешёл к последнему этапу. Левченко-младший объявлен банкротом и в отношении него ввели последний этап несостоятельности — реализацию имущества гражданина. Решение судьи Ларионовой подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Распродажа активов Андрея Левченко продлится до 26 октября 2021 года. Фнансовым управляющим утвердили Дмитрия Токарева. Крупным кредитором банкрота является фирма «КапиталИнвестСтрой», перед которой долг превышает 57 млн рублей — 45,4% от общего числа голосов, включенных в реестр требований кредиторов.

Банкротное дело в отношении областного депутата Левченко, который осенью 2020 года стал фигурантом уголовного дела, было инициировано в 2017 году. В марте 2018 года в отношении него ввели первый этап — реструктуризацию долгов.

Напомним, ранее банкротом признали и Татьяну Мордуеву, чьи данные схожи с данными дочери того же губернатора. В отношении неё действует процедура продажи имущества, срок которой был продлен до 5 мая 2021 года.