Пекин, , 03:28 — REGNUM Выручка китайского рынка «облачных» игр будет расти совокупными годовыми темпами на среднем уровне 135% с 2020 по 2023 год, говорится в отраслевом отчете, передает агентство Синьхуа.

Предполагаемый рост выручки будет значительно выше среднемирового показателя в 101%, что сделает Китай одним из ведущих потенциальных рынков для «облачных» игр, говорится в отчете, совместно опубликованном исследовательским институтом Tencent и глобальным поставщиком данных в сфере игровой аналитики и киберспорта Newzoo.

Число потенциальных пользователей облачных игр в Китае достигнет 60,65 млн в 2021 году, а патентная активность в секторе облачных игр уже выросла на 81% в годовом исчислении в 2019 году.

Большинство крупных технологических компаний на зарубежных рынках вышли на рынок облачных игр, а многие более мелкие компании предоставили услуги B2B и B2C.

Поскольку образовательные, развлекательные и социальные функции телевидения сильно активизировались во время пандемии COVID-19 и периода восстановления после эпидемии, интерактивные развлечения могут предоставить возможности для развития облачных игр, отмечается в докладе.

Отметим, что так называемый «облачный гейминг» представляет собой по сути дела аренду клиентом компьютерных мощностей серверов компаний-поставщиков услуг. В результате компьютерные игры запускаются на удаленных или «облачных» серверах и транслируются потребителю на любой из его устройств — «умный телевизор», игровую приставку или компьютер. Это позволяет играть в современные игры даже на очень слабых и устаревших устройствах.