Пекин, , 03:21 — REGNUM В прошлом году доходы китайской отрасли онлайн-страхования недвижимости снизились, говорится в отраслевом отчете, передает агентство Синхуа.

Премии в сфере онлайн-страхования недвижимости упали на 4,85% в годовом исчислении до примерно 79,8 млрд юаней (около $12,2 млрд) в 2020 году, по данным Страховой ассоциации Китая.

Страхование от несчастных случаев и болезней, страхование автомобилей и страхование доставки возвращенных товаров стали тремя крупнейшими бенефициарами в прошлом году, при суммарных премиях в размере 82,3% от общего объема.

По данным ассоциации, на конец прошлого года отрасль заключила в общей сложности около 27,95 млрд страховых контрактов, что на 0,92% меньше, чем годом ранее.