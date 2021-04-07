Южно-Сахалинск, , 03:14 — REGNUM На Сахалине после аварийного отключения электроэнергии в домах исчезла вода и отопление. На утро 7 апреля без горячей воды и тепла только в Южно-Сахалинске оставались 83 жилых дома, два детских сада и кадетская школа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

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Отопление и вода были отключены из-за резкой остановки насосных станций.

«Это привело к тому, что сети встали под избыточное давление, сопроводившееся гидравлическим ударом», — пояснили в администрации Южно-Сахалинска.

На восстановительных работах задействованы пять ремонтных бригад. Возобновить отопление и горячее водоснабжение обещают к 19:00 7 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетики заявили о полном восстановлении электроснабжения Сахалина после аварийного отключения. Отключение электричества в области 6 апреля произошло из-за срабатывания автоматической защиты на подстанции «Южно-Сахалинская», которая является узловой и обеспечивает выдачу электроэнергии от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в энергосистему всего острова.