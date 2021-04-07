Ханчжоу, Китай, , 03:14 — REGNUM Грузовые поезда Китай — Европа увеличили перевозку грузов из восточно-китайской провинции Чжэцзян в первом квартале 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным компании China Railway Shanghai Group Co., Ltd, за первые три месяца года 513 поездов перевезли 42 874 двадцатифутовых эквивалентных единиц груза из чжэцзянских города Иу и Цзиньхуа, что на 373,5% больше, чем в прошлом году.

По мере того, как инициатива «Пояса и Пути» набирает обороты, железнодорожная сеть Китай — Европа расширяется в Чжэцзяне, и к настоящему времени уже 28 маршрутов соединяют 59 стран и регионов Евразии с Китаем.

Товары включают текстильные изделия, автозапчасти, предметы первой необходимости и противоэпидемические принадлежности. Власти Чжэцзяна намерены обеспеить обслуживание 1800 таких поездов в этом году.