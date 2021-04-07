Пекин, , 03:11 — REGNUM Логистическая активность Китая восстановилась в марте, по мере восстановления, свидетельствуют данные Китайской федерации логистики и закупок (CFLP), передает агентство Синхуа.

Индекс эффективности логистики, который отслеживает объемы бизнеса, новые заказы, занятость, оборачиваемость запасов и тарифы на содержание оборудования в секторе, составил 52,7% в прошлом месяце, что на 3,8 процентных пункта больше, чем в феврале.

Значения выше 50% указывают на расширение, в то время как все значения ниже 50 отражают сокращение логистической активности.

Экономическое восстановление страны усилилось, и постепенно возник эффект расширения внутреннего спроса, играющего вспомогательную роль в спросе на логистическую деятельность, говорится в отчете CFLP.

Субиндекс тарифов на обслуживание оборудования вырос на 11,5 процентных пункта с февраля до 53,8% в марте. Субиндекс новых заказов составил 53,5%, а субиндекс ожиданий деловой активности — 62,7%, что свидетельствует о доверии предприятий к рынку.