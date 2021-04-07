Москва, , 03:04 — REGNUM Адвокаты заразившегося в «Лефортово» коронавирусом экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала будут просить следствие об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, об этом ТАСС заявил защитник Михаил Карапетян.

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Адвокаты обеспокоены состоянием здоровья своего подзащитного. Как пояснил Карапетян, ранее Фургал сам сказал, что у него будут проблемы с лёгкими в случае заражения коронавирусом.

Обвиняемый в организации убийств Сергей Фургал утром 6 апреля сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Фургала изолировали.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Фургал обвиняется в причастности к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной группой в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. В начале июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву.