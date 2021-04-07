Сантьяго, , 03:04 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 5164 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 1 037 780. Также за 6 апреля в стране умерли еще 57 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили от осложнений COVID-19 скончались 23 734 человека.

Глава чилийского минздрава Энрике Парис заявил, что ближайшие недели для Чили станут решающими в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он призвал жителей страны продолжать тщательно соблюдать все санитарные требования, несмотря на идущую в республике вакцинацию.