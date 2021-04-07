Шэньчжэнь, Китай, , 03:01 — REGNUM Ведущий китайский грузовой авиаперевозчик SF Airlines, запустил новый международный грузовой маршрут, связывающий город Шэньчжэнь на юге Китая с штатом Сабах на востоке Малайзии, сообщает агентство Синьхуа.

По данным SF Airlines, это ознаменовало расширение сети авиакомпании до 78 направлений как внутри страны, так и за рубежом. Маршрут Шэньчжэнь-Сабах, который начал свою работу в пятницу, является третьим прямым международным грузовым маршрутом SF Airlines, соединяющим Китай и Малайзию. В его рамках будет осуществляться два еженедельных рейса в оба направления грузовым самолетом Boeing B737−300.

В основном рейс будет перевозить товары трансграничной электронной коммерции и свежие сельскохозяйственные продукты. Штаб-квартира SF Airlines находится в Шэньчжэне и является авиационным филиалом китайского гиганта в области доставки грузов SF Express. В настоящее время компания эксплуатирует флот из 64 грузовых самолетов.