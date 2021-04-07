Вашингтон, , 02:55 — REGNUM Решение властей США по поводу бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине, назначенных на 2022 год, еще не принято. Об этом заявил представитель американского госдепа Нед Прайс 6 апреля на брифинге.

Он также отметил, что сроки по принятию этого решения называть пока рано. Однако, по словам Прайса, вопрос бойкота будет обсуждаться путем «тесных консультаций» Вашингтона со своими партнерами и союзниками.

Представитель госдепа напомнил, что американские власти считают Пекин виновным в нарушении прав человека и в геноциде уйгуров.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта глава Национального олимпийского комитета США Сьюзан Лайонс заявила, что ее организация не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр 2022 года в Пекине и считает подобный шаг неэффективным.

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