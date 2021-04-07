Пекин, , 02:52 — REGNUM Фьючерсный рынок Китая продолжал демонстрировать уверенный рост в первом квартале года как по объему торгов, так и по обороту, показали отраслевые данные, передает агентство Синьхуа.

По данным Китайской фьючерсной ассоциации, объем торгов фьючерсами в первом квартале достиг 1,849 млрд лотов, а оборот — 141 трлн юаней (около $21,5 трлн). Эти показатели выросли на 69,86% и 83,08% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только в марте объем фьючерсных торгов составил 800,6 млн лотов, а оборот — 60,08 трлн юаней, говорится в сообщении ассоциации.