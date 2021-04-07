Циндао, Китай, , 02:49 — REGNUM Автономный подводный глубоководный аппарат (AUV), разработанный Китайским Харбинским инженерным университетом, погрузился на глубину 7709 метров в ходе недавних глубоководных испытаний, установив новый рекорд для китайских аппаратов этого класса, сообщает газета Science and Technology Daily.

AUV, названный «Укун», провел третью фазу глубоководных испытаний Ключевой исследовательской губоководной программы университета в феврале и марте, после чего вернулся в порт Циндао в восточно-китайской провинции Шаньдун.

В своем последнем погружении 21 марта «Укун» достиг расчетной глубины и провел там три часа 15 минут, сделав 1543 снимка и отсняв 144 минуты видеозаписи. Он достиг максимальной глубины 7709 метров, уступив лишь рекорду, установленному российским «Витязь-Д».

В предыдущих двух миссиях глубоководных испытаний в феврале и марте «Укун» достиг глубин 5 016 метров и 6 656 метров соответственно. Эта программа является частью ключевого плана Китая по исследованию и разработке глубоководных технологий и оборудования.