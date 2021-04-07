Красноярск, , 03:05 — REGNUM В среду, 7 апреля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +8…+10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:35 на Театральной площади было +4 °C.

Ночью с 7 на 8 марта ожидается до 0…+2 °C, облачно, временами небольшие осадки.

Скорость западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 742 мм рт. ст.

В четверг, 8 апреля, в Красноярске до +3…+6 °C днём и −2…−0 °C ночью, облачно, временами небольшие осадки.

В пятницу, 9 апреля, в Красноярске ожидается до +4…+6 °C днём. Ночью — до −1…+1 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 7 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается северо-восточный ветер до 15−18 м/с на порывах, низовая метель. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.