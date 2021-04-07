Биробиджан, , 02:46 — REGNUM В Еврейской АО ежедневно продолжают фиксировать единичные случаи заражения коронавирусом. Так за последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у трёх человек (днём ранее — также у трёх), за весь период пандемии — у 4450, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За прошедшие 24 часа в области медики выписали с полным выздоровлением ещё двух пациентов. За всё время справились с болезнью 4255 человек. Жертвами COVID-19 в Еврейской АО стали 125 человек.

В инфекционном госпитале проходят лечение 29 носителей коронавируса — коечный фонд занят на 32,9%. Ещё 41 человек лечится на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, более 435 тысяч российских военнослужащих прошли добровольную вакцинацию от коронавируса первым компонентом вакцины «Спутник V».