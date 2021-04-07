Пекин, , 02:43 — REGNUM Крупнейшие государственные банки Китая обеспечили рост чистой прибыли в 2020 году, несмотря на влияние эпидемии COVID-19 и нестабильную рыночную ситуацию, сообщает агентство Синьхуа.

Шесть государственных банков получили почти 1,14 трлн юаней (около $173,82 млрд) чистой прибыли, приходящейся на акционеров в 2020 году, что примерно на 1,93% больше, чем годом ранее, говорится в финансовых отчетах этих банков.

Почтовый сберегательный банк Китая обеспечилсамый высокий годовой рост прибыли — ана 5,36%, за ним следуют Банк Китая и Сельскохозяйственный банк Китая, чистая прибыль которых выросла на 2,92% и 1,8% соответственно.

China Construction Bank сообщил о росте чистой прибыли на 1,62%, в то время как Банк коммуникаций и Промышленно-коммерческий банк Китая повысили прибыль 1,28% и 1,18% соответственно по сравнению с предыдущим годом.

Шесть кредиторов также сообщили об уменьшении чистой процентной маржи — показателя, измеряющего прибыльность банков, на фоне тенденции к снижению основных ставок по кредитам и усилий финансовых институтов уступить свою прибыль реальному сектору экономики в прошлом году.