Южно-Сахалинск, , 02:39 — REGNUM Энергетики заявили о полном восстановлении электроснабжения Сахалина после аварийного отключения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ПАО «Сахалинэнерго», отключение электричества в области 6 апреля произошло из-за срабатывания автоматической защиты на подстанции «Южно-Сахалинская», которая является узловой и обеспечивает выдачу электроэнергии от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в энергосистему всего острова.

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Специалисты оперативно приступили к восстановительным работам. Первыми свет получили жители Тымовского и Ногликского районов, а также частично было восстановлено энергоснабжение Южно-Сахалинска.

В ПАО «Сахалинэнерго» заявили, что в 21:21 по местному времени на Сахалине электроснабжение было полностью восстановлено.

Вместе с электричеством в области пропали отопление и водоснабжение. На утро 7 апреля ещё не во всех домах появилось тепло и вода. В соцсетях жители Сахалина сообщают об их отсутствии.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 6 апреля произошло массовое отключение электроэнергии. Без света остались жители Южно-Сахалинска, Долинска, Корсакова, Анивы, Ногликов, Макарова, Тымовского, Александровска-Сахалинского и Поронайска.