Вашингтон, , 02:34 — REGNUM Вхождение Украины в НАТО зависит от всего Североатлантического альянса, а не только от позиции американских властей. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 6 апреля на брифинге.

Ее спросили, как администрация США оценивает перспективу принятия Украины в блок. Псаки напомнила, что желание украинских властей по поводу вхождения в НАТО обсуждается уже на протяжении нескольких лет.

Пресс-секретарь добавила, что Вашингтон поддерживает и постоянно взаимодействует с Киевом по ряду вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта вице-премьер Украины по делам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина объявила, что Киев ведет переговоры со странами НАТО по поводу широкого военного присутствия на территории государства военных подразделений сил альянса.

6 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если Украина вступит в НАТО, то война в Донбассе якобы завершится.

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