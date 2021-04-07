Буэнос-Айрес, , 02:15 — REGNUM Вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в Аргентине является уже свершившимся фактом, заявила глава аргентинского минздрава Карла Вицотти в ходе пресс-конференции.

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Она сообщила, что подобная ситуация сложилась и в соседних странах — в Бразилии, Чили, Парагвае и Уругвае, где зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Глава ведомства подчеркнула, что минздрав работает с экспертами и учеными по вопросу создания рекомендаций для жителей страны.

При этом Вицотти не исключила, что в Аргентине введут новые ограничения из-за высокой заболеваемости COVID-19. По ее словам, решение будет принято после необходимых консультаций со специалистами.

По последним данным, в Аргентине с начала пандемии выявили 2 407 159 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончался 56 471 человек.