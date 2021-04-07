Париж, , 02:09 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран выступил на телевидении, где рассказал об эпидемиологической ситуации в стране. Об этом 5 апреля сообщает Le Parisien.

«Каждый день в среднем 40 тыс. французов получают положительный тест на COVID-19».

«Мы знаем, что в течение следующих трех недель число пациентов в реанимации будет продолжать расти».

Оливье Веран «У нас нет проблем с материально-техническим обеспечением, у нас есть проблема с доставкой вакцины».

В восточной части Франции отмечается «очень высокая загруженность в больницах, но более слабая эпидемическая динамика», а в западной части Франции наблюдается обратная тенденция. Это, по словам министра, «подтверждает правильность решений применения ограничений по всей стране».

«Мы собираемся получить 12 миллионов вакцин», — сказал Оливье Веран, который объявил, что сегодняшняя «цель — это 10 миллионов первичных прививок» к середине апреля. По его мнению, «задача состоит не в том, чтобы знать, как вакцинировать, а в том, чтобы иметь вакцины в большем количестве».

По словам министра, загруженность реанимаций постепенно приближается к таковой во время пика первой волны. Давление на больницы еще больше возросло в пасхальные выходные — по данным Общественного здравоохранения Франции, в реанимациях находится более чем 5300 пациентов с COVID-19. Этот показатель продолжает расти, что грозит переполненностью больниц в ходе третьей волны эпидемии коронавируса.

Веран также заявил, что надеется на то, что «пик [эпидемии] наступит как можно скорее, так как это будет означать, что мы остановим эпидемию».

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