Нью-Йорк, США, , 02:12 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 6 апреля небольшим снижением после максимумов предшествующего дня. Более других потерял Dow Jones — 0,29%.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 96,95 пункта (0,29%), до уровня 33 430,24 пункта. S&P 500 откатился на 3,97 пункта (0,10%), до уровня 4073,94 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 7,21 пункта (0,05%), снизившись до уровня 13 698,38 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня выросли на $0,41, до уровня $59,20 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США к завершению торгов 5 апреля показали уверенный рост. Более других прибавил Nasdaq — 1,67%, а Dow Jones и S&P 500 обновили максимумы.

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