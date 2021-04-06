Бишкек, 7 апреля, 2021, 02:04 — ИА Регнум. Все школы в столице Киргизии с 12 апреля опять переводят на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с ростом числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в мэрии Бишкека 6 апреля.

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Также стало известно о том, что с 12 апреля столичные детские сады будут закрыты по той же причине.

Решение принято на заседании чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии.

Отмечается, что в 14 дошкольных учреждениях, в которых расположены участковые избирательные комиссии, учебный процесс будет переведен на в онлайн-режим с 8 апреля.

В муниципалитете призвали жителей и гостей города обратить внимание на то, что в Бишкеке усилили санитарный контроль и увеличили количество инспекций мобильных санитарно-эпидемиологических бригад.

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