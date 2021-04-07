Бразилиа, , 01:57 — REGNUM По меньшей мере 86 979 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировали в Бразилии за последние сутки и их общее количество с начала пандемии составило 13 100 580. Об этом 6 апреля сообщило бразильское министерство здравоохранения.

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Из них 11 558 784 фактов связаны с выздоровлением пациентов от коронавирусной инфекции. Кроме того, за истекшие 24 часа в Бразилии от осложнений при COVID-19 умерли 4195 человек.

Всего в стране скончались 336 947 пациентов с этим заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с бразильским главой Жаиром Болсонару по поводу поставок и производства российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Бразилии.

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