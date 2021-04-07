Стокгольм, , 02:48 — REGNUM С 1 апреля число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 35 человек. Такие данные 6 апреля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 13 533 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 834 993 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 21 802 человека.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 1 271 799 человек, вторую — 540 288 человек.

По состоянию на 6 апреля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 354 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подвергся 6 086 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Стокгольме растет число пациентов с COVID-19