Копенгаген, , 01:46 — REGNUM Некоторые карантинные меры, действующие в Дании из-за распространения коронавируса, ослаблены, 6 апреля передало Датское радио.

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Так в королевстве заработали автошколы, салоны красоты и парикмахерские. Кроме того, в Дании открылись образовательные учреждения для учащиеся 5−8 классов, а также ряда категорий старшеклассников и студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля Датское радио распространило информацию, что из-за смягчения карантина в Дании ожидается рекордное увеличение числа проводимых тестов на коронавирус в стране.

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