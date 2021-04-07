Стокгольм, , 02:12 — REGNUM Число пациентов с коронавирусом в больницах Стокгольма увеличилось на 65 человек за последнюю неделю. Сейчас помощь медиков получают 564 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на отчет регионального департамента здравоохранения.

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88 пациентов с коронавирусом получают интенсивную терапию в реанимационных отделениях, что на 12 пациентов больше, чем 30 марта. Число подтвержденных инфекций за отчетный период составило 9 966 человек. За семидневный период от COVID-19 скончались 39 человек.

«Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 увеличивалось за последние недели примерно на 8−10%», — заявил в ходе пресс-конференции директор департамента здравоохранения Стокгольма Йохан Братт.

За прошедшую неделю число положительных тестов на коронавирус также увеличилось. Сейчас их число составляет 14,9% от общего количества проведенных тестов.