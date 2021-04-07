Манила, , 01:31 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 на территории Филиппин, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 64 километрах к юго-востоку от населенного пункта Пондагуитан. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 104,68 километра. Информации о возможных жертвах или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Южных Сандвичевых островов. По последним данным, пострадавших не было.