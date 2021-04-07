Брюссель, , 02:48 — REGNUM В Европейском союзе прокомментировали инициативу уволить министра юстиции Черногории Владимира Лепосавича. В Брюсселе напомнили, что ЕС отвергает и осуждает любое отрицание, пересмотр или неправильное толкование геноцида в Сребренице.

«Нам известна инициатива премьер-министра Здравко Кривокапича об увольнении министра юстиции, прав человека и прав меньшинств Лепосавича в свете его комментариев по поводу Сребреницы», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

По их словам, уважение прав человека и верховенство права являются фундаментальными ценностями ЕС и как таковые ключевыми элементами процесса вступления Черногории в ЕС, которые определяют общий темп переговоров о вступлении Черногории в ЕС.