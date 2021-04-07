Мехико, , 01:25 — REGNUM По меньшей мере 16 человек погибло в результате столкновения автобуса с фургоном в мексиканском штате Сонора на севере Мексики. Об этом 6 апреля сообщило издание Sol de Puebla.

Инцидент произошел на 152 километре автомагистрали Internacional перед выездом к руднику Ноче-Буэна. Еще 13 человек получили ранения.

В фургоне ехали сотрудники частной компании TEPSA, а в автобусе — фирмы Movimex.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля при столкновении грузовика с пассажирским автобусом в восточно-китайской провинции Цзянсу погибли 11 человек и еще 19 пострадали.

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