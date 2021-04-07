Анкара, , 01:11 — REGNUM В Турции за прошедшие сутки выявили 49 584 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По его данным, это рекордный с начала пандемии показатель по числу выявленных носителей коронавируса за одни сутки на турецкой территории. Всего в Турции выявили 3 579 185 инфицированных SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в республике скончались 211 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Турции достигло 32 667.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об особом внимании к ситуации с COVID-19 в Турции. По ее словам, ведомство отмечает взрывной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в этой республике.

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