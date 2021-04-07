Вашингтон, , 01:02 — REGNUM Быстрое распространение новых мутаций, а также новый рост числа ежесуточно выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2, наблюдается в США, заявил глава Белого дома Джо Байден 6 апреля в ходе пресс-конференции.

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По словам американского президента, говорить об окончании борьбы над пандемией в стране пока преждевременно. При этом Байден отметил, что США удалось добиться «невероятного прогресса» вакцинации от COVID-19.

Он напомнил, что поставил цель распространить среди населения 200 млн доз вакцины за первые 100 дней своего прибывания у власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США был обнаружен новый штамм коронавируса, схожий с его индийским вариантом, обладающим сразу двумя мутациями.

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