Саранск, , 00:48 — REGNUM В Мордовии провели инвентаризацию всех учреждений первичного звена здравоохранения, особенно в сельских районах. Об этом сообщил и.о. профильного министра Олег Маркин в ходе визита врио главы республики Артема Здунова в поликлинику №3 в Саранске.

Результаты показали — более 60% всей инфраструктуры поликлинических отделений, не считая ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) и врачебных амбулаторий, требуют серьезного капитального ремонта. Для приведения более 100 зданий в нормативное состояние необходимо более 10,7 млрд рублей.

Республика уже получила из федерального бюджета около 2,8 млрд рублей. В первую очередь средства направят на строительство нового здания детской поликлиники в Рузаевке, которое сейчас находится в аварийном состоянии. По поручению Здунова, проект включен в программу модернизации, которая стартовала с начала текущего года, сейчас готовится проектно-смета документация, выделен земельный участок.

С 5 апреля начаты строительно-монтажные работы в детской поликлинике №2 в Саранске, на стадии проектирования — капремонт еще пяти первичных подразделений, в их числе — поликлиники в Краснослободской, Рузаевской и Комсомольской районных больницах. По словам Маркина, более 70% средств в рамках всего бюджета модернизации направлено на капремонт и строительство, а 28% — на закупку оборудования и транспорта, который будет доставлять пациентов в стационар или на профосмотры.

До конца текущего года на программу модернизации направят 525 млн рублей, будет приобретено 238 единиц медицинского оборудования, а также 58 транспортных средств.

«Все средства, поступающие в республику для восстановления первичного звена здравоохранения, должны быть использованы максимально эффективно в интересах жителей Мордовии. Поэтому главная задача регионального минздрава и служб финансового контроля — отслеживать, чтобы ни один рубль не ушел на другие цели. Это поручение президента, за пять лет мы должны привести эту сферу в соответствие со всеми стандартами», — подчеркнул руководитель республики.

Как сообщало ИА REGNUM, программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в 2021 году. Мероприятия, разработанные для Мордовии, дополнили действующий региональный проект и предоставят дополнительные возможности по развитию амбулаторного звена здравоохранения — наиболее близкого к каждому жителю республики.

Планируется капитальный ремонт шести медицинских организаций в Саранске, а также в Чамзинском, Краснослободском и Рузаевском районах.

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