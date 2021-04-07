Скопье, , 12:43 — REGNUM Македонская оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) 6 апреля опубликовала документы, подтверждающие, что ряд лиц, обвиняемых в создании и руководстве преступных группировок, получили идентификационные и путевые документы в Северной Македонии. Лидер ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски обвинил правительство Зорана Заева в том, что тот «отдал страну в руки наркобоссов».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, один из глав турецкой мафии Седат Пекер получил паспорт Северной Македонии в полицейском отделении деревни Драчева и незаконно жил и действовал на территории страны до 18 января, после чего был экстрадирован в Косово, однако 21 января вернулся в Северную Македонию и получил документы на имя Джадина Амедовски.

Пекер обвиняется в рекете, организации заказных убийств в Румынии и других странах.

Македонские оппозиционеры указывают на то, что около 200 представителей крупных организованных преступных организаций не только из стран региона, в том числе из Сербии, но и из Азии и Южной Америки получили фальшивые паспорта Северной Македонии.

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