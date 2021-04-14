Скопье, , 21:11 — REGNUM Евродепутат Андреас Шидер 14 апреля предложил, чтобы противоречия в отношениях Северной Македонии и Болгарии помогли решить видные иностранные историки.

Как сообщает македонское новостное агентство MIA, Шидер высказал мнение, что два-три неангажированных европейских историка могут принять участие в работе совместной болгаро-македонской исторической комиссии.

Евродепутат назвал «неприемлемым» блокирование Софией начала переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз и подчеркнул, что политики часто используют вопросы идентичности в качестве фигового листка для прикрытия своих провалов в сфере образования или занятости. При этом Шидер назвал вступление Северной Македонии в Евросоюз инструментом для решения проблем в отношениях между двумя странами.

Напомним, Болгария с осени 2020 года блокирует переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз, требуя от нее уступок по вопросам идентичности, в частности, признания ряда национальных македонских героев болгарами (самый известный пример — Гоце Делчев).

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