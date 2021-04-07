Скопье, , 11:56 — REGNUM Комиссар Еврокомиссии по расширению Ана Писонеро заявила, что в Брюсселе призывают Болгарию и Северную Македонию найти взаимно приемлемое решение текущих проблем в двусторонних отношениях.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Писонеро подчеркнула, что в Евросоюзе надеяться на скорейшее проведение первой межправительственной конференции в рамках переговоров о вступлении Северной Македонии.

В воскресенье, 4 апреля, в Болгарии состоялись очередные парламентские выборы. ЦИК Болгарии сообщает о том, что в результате подсчета 100% голосов на парламентских выборах правящая коалиция партии ГЕРБ и Союза демократических сил (СДС) во главе с премьер-министром Бойко Борисовым получила 26,18% голосов, партия «Есть такой народ», созданная шоуменом Слави Трифоновым, набрала 17,66% голосов. Оппозиционная Социалистическая партия набрала 15,01% голосов.

Напомним, осенью 2020 года Болгария заблокировала переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз, требуя от нее ряда уступок по вопросам идентичности. Софии уже удалось добиться начала вещания болгарских телеканалов в Северной Македонии и переименования нескольких сотен улиц и других объектов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Европарламенте осудили заявления болгарского националиста о Македонии