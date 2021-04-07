Скопье, , 11:42 — REGNUM Оппозиционная партия, представляющая интересы албанцев в Северной Македонии, «Альянс за албанцев», 7 апреля обвинила министерство культуры страны в продолжении дискриминации албанцев.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, дискриминацией они сочли выделение лишь 11% фонда министерства на албанцев, а также обвинили агентство минкульта по кино в препятствовании продвижению албанских актёров и режиссёров.

Оппозиционеры призвали албанских продюсеров, режиссёров и актёров в Северной Македонии создать неправительственную ассоциацию, которая должна будет защищать права албанских авторов, а также пообещали предпринять «конкретные шаги» в этом направлении.

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