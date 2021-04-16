Приштина, , 00:50 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 15 апреля провела встречу с координатором ООН по развитию Ульрикой Ричардсон, а также главами представительств других агентств ООН в Косово.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи поблагодарила представителей ООН за исключительный вклад в улучшение социально-экономической ситуации в Косово и помощь в решении многих вопросов, даже не снискавших должного внимания общественности.

При этом глава Косово подчеркнула, что в настоящее время главным приоритетом для Косово является обеспечение поставок объема вакцины, необходимого для вакцинации всего населения края и наилучшее управление эпидемиологической ситуацией.

Османи заявила, что после парламентских выборов 14 февраля новое руководство Косово будет продвигать новый подход к руководству, при котором во главу угла ставится повышение уровня благосостояния граждан, обеспечение гендерного равенства, социального сплочения, а также защита окружающей среды.

Стороны договорились поддерживать постоянное сотрудничество и поставить конкретные цели посредством реализации совместных проектов по развитию.

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