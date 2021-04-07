Приштина, , 11:41 — REGNUM Правительство Косово 6 апреля внесло поправку в принятый ранее пакет мер по борьбе с пандемией COVID-19. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, если ранее запрещалось проведение свадеб с участием свыше 10 человек, то теперь организация свадебных мероприятий запрещена полностью.

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Собрания группами свыше 10 человек по-прежнему запрещены (в том числе паломничества, тренировки, собрания, семинары).

Напомним, с 7 апреля в период с 22:00 по 5:00 в крае будет действовать комендантский час, при этом все образовательные учреждения перейдут на удаленный формат работы.

Запрещается работа торговых центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Объекты ресторанного бизнеса будут вынуждены прекратить работу на срок с 7 апреля по 18 апреля.

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