Приштина, , 11:14 — REGNUM Глава Косово Вьоса Османи 6 апреля посетила мемориальный комплекс, построенный на могилах членов семьи Яшари в Преказе.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи заявила, что самым лучшим выражением почтения к памяти героев станет честная работа во благо граждан Косово. Посещение комплекса стало первым шагом Османи после официального вступления на пост президента Косово.

Османи подчеркнула, что семья Яшари превратилась в символ храбрости, жертвенности и самоотрицания, а её жертва стоит в основании свободы Косово. Президент пообещала работать хорошо и честно для граждан и всех, «переживших ужас и геноцид, учинённый сербским государством».

Один из основателей армии освобождения Косово (алб. УЧК) Адем Яшари был вместе с 58 членами семьи (включая 18 женщин и 10 детей) убит сербскими силовиками в ходе так называемой антитеррористической операции 5−7 марта 1997 года. В надежде дождаться подкрепления Яшари якобы лично убил своего племянника и использовал женщин и детей в качестве живого щита для того, чтобы воспрепятствовать продолжению акции сербских силовиков. Племянница Яшари, Бесарта, выжившая после операции, назвала эти заявления ложными.

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