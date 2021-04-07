Приштина, , 10:49 — REGNUM Депутат косовской оппозиционной Демократической партии Косово Джавит Халили 6 апреля публично обратился к премьер-министру Албании Эди Раме с просьбой предоставить вакцины от COVID-19 не только косовским медикам и преподавателям, но и простым жителям Косово.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в письме, выдержанном в подчеркнуто фамильярном тоне, Халили подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Косово тяжела и обвинил властные институты в «небрежности» в деле обеспечения поставок вакцины.

При этом депутат подчеркнул, что сам он готов вакцинироваться любой вакциной, предложенной Тираной.

Напомним, новое правительство Косово отказалось принимать китайские вакцины в дар от Албании, поскольку Китай не признает независимость Косово.

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