Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Геймеры стали сообщать в соцсетях о том, что они теряют снаряжение в игре Outriders. Об этом 6 апреля сообщил портал Kotaku.

Игроки пока не поняли, при каких условиях это происходит. Одна из теорий говорит о том, что это происходит в случае, если геймеры объединяются со случайными попутчиками. К сожалению, пока разработчики ничего не сообщили о том, когда ошибка будет найдена и исправлена.

Напомним, релиз Outriders состоялся 1 апреля 2021 года. Это кооперативный шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия), предлагающий геймерам исследовать таинственную враждебную планету. Разработкой занимается польская студия People Can Fly.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики Sea of Thieves намекнули на изменения во втором сезоне