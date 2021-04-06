Анкара, , 23:59 — REGNUM Премьер-министр правительства национального единства Ливии Абдулхамид Дибейбе 6 апреля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кирьякосом Мичотакисом, посетившим столицу Триполи, заявил, что соглашение о континентальном шельфе, подписанное с Турцией, будет продлено. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Дибейбе отметил, что у таких соглашений между Анкарой и Триполи как «меморандум о безопасности и военном сотрудничестве» и «меморандум об ограничении морских юрисдикций» истекает срок действия.

По его словам, Греция и Ливия будут стремиться к развитию отношений.

«Мы хотим начать все сначала на основе доверия, взаимного диалога и уважения международного права. Мы намерены найти способ стереть ошибки прошлого», — подчеркнул Дибейбе.

По его словам, подписанные 27 ноября 2019 года между премьер-министром Ливии Файизом Эс-Серраком и Турцией «меморандум о безопасности и военном сотрудничестве», а также «меморандум о взаимопонимании по ограничению морских юрисдикций» будут продлены.

«Что касается соглашений, которые мы подписали с Турцией по определению исключительной экономической зоны, мы подчеркиваем важность того, чтобы все виды соглашений способствовали выработке решений и защите прав Ливии, Турции и Греции. Если страна заинтересована в продвижении своих интересов, Ливия также должна быть стремиться это делать. Заключённые соглашения лишь содействуют нам в этом», — указал Дибейбе.

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